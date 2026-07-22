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21:32, 22 июля 2026 (обновлено: 22:43, 22 июля 2026)Экономика

Татьяна Ким назвала атаки на склады Wildberries актом международного терроризма

Глава Wildberries Ким назвала атаки на склады компании актом международного терроризма
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Татьяна Ким

Татьяна Ким. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким в беседе с журналистами назвала атаки на склады компании актом международного терроризма.

Предприниматель уточнила, что 18 и 22 июля были нанесены удары по объектам компании в Московской и Тамбовской областях, а также Краснодарском и Ставропольском краях.

Склад в Тамбовской области не пострадал и начнет работать в ближайшие дни, на остальных объектах устраняются последствия и оценивается ущерб, добавила основатель Wildberries.

Ким также назвала приоритетом безопасность людей и сотрудников. По ее словам, при объявлении чрезвычайной ситуации в регионе компании важно защитить персонал.

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