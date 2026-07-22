Татьяна Ким назвала атаки на склады Wildberries актом международного терроризма

Основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким в беседе с журналистами назвала атаки на склады компании актом международного терроризма.
Предприниматель уточнила, что 18 и 22 июля были нанесены удары по объектам компании в Московской и Тамбовской областях, а также Краснодарском и Ставропольском краях.
Склад в Тамбовской области не пострадал и начнет работать в ближайшие дни, на остальных объектах устраняются последствия и оценивается ущерб, добавила основатель Wildberries.
Ким также назвала приоритетом безопасность людей и сотрудников. По ее словам, при объявлении чрезвычайной ситуации в регионе компании важно защитить персонал.