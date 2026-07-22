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21:25, 22 июля 2026 (обновлено: 21:31, 22 июля 2026)Экономика

Wildberries разрабатывает симулятор продаж

Ким: Wildberries разрабатывает симулятор продаж для продавцов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Wildberries разрабатывает симулятор продаж, по которому продавцы будут получать деньги, как будто товары продаются со склада. Об этом сообщила основатель маркетплейса Татьяна Ким.

«Продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада — с той скоростью, с теми ценами, с теми скидками, как они бы продавались, если бы они были на складах», — заявила она.

Речь идет о товарах, которые пострадали при атаке на склады маркетплейса. Компания разрабатывает симулятор продаж и для среднего и крупного бизнеса.

«Аналогичный механизм мы планируем реализовывать и в будущем по иным объектам», — отметила Ким.

Ранее сообщалось, что Wildberries окажет финансовую поддержку работающим на маркетплейсе продавцам. Первыми выплаты получат наименее защищенные предприниматели уже 22 июля.

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