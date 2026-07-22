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07:19, 22 июля 2026Россия

«Армавир пережил одну из самых масштабных атак». Территория нефтебазы загорелась на площади 800 квадратных метров

На территории нефтебазы в Армавире произошло возгорание на площади 800 кв. м
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Краснодарском крае в результате массированного удара беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) загорелась нефтебаза в Северной промышленной зоне Армавира. Об этом сообщила пресс-служба мэрии в «Максе».

По данным городской администрации, объект подвергся атаке более чем 16 дронов. Пожар охватил площадь около 800 квадратных метров.

Как ликвидируют последствия?

На месте происшествия оперативно развернули работу все экстренные службы. В ликвидации пожара задействованы более 40 сотрудников МЧС России и девять единиц спецтехники.

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Власти отмечают, что специалисты ведут активные действия по локализации огня и предотвращению его дальнейшего распространения. Армавир, как подчеркивается в сообщении, пережил одну из самых масштабных атак за последнее время.

Атака на ЮФО 22 июля

Около трех часов ночи Вооруженные силы Украины (ВСУ) беспилотниками атаковали Краснодар. Об отражении атаки сообщил глава муниципального образования Евгений Наумов. Введены временные ограничения на взлет и посадку самолетов в аэропорту.

В районе города произошел пожар, отмечает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». В свою очередь глава российского маркетплейса Wildberries Татьяна Ким заявила об атаке логистических центров компании в Краснодаре и Невинномысске (Ставропольский край).

Наш приоритет — люди. Благодарю команду, наших героев, которые провели оперативную эвакуацию

Татьяна КимГлава Wildberries

Предприниматель подчеркнула, что совместно с профильными службами ведется работа по устранению последствий произошедшего. Пресс-служба компании, между тем, сообщила об эвакуации логистического центра в Краснодаре в соответствии с требованиями безопасности.

В Оперштабе также уточнили, что в результате падения обломков БПЛА на складском комплексе пострадали три человека.

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В то же время Киев атаковал складской комплекс на окраине Невинномысска Ставропольского края. Глава региона Владимир Владимиров сообщил о пяти пострадавших.

Помощь всем оказана амбулаторно, госпитализация не потребовалась.

Владимир ВладимировГубернатор Ставропольского края

В ночь на 21 июля средства противовоздушной обороны сбили над регионами России 209 украинских беспилотников. Как указали в Минобороны, в ходе массированной атаки ВСУ под удар попали 11 регионов.

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