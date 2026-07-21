В ночь на 21 июля средства ПВО сбили над регионами России и Черным морем 209 БПЛА ВСУ

В ночь с 20 на 21 июля средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России 209 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в заявлении, которое сделало Министерство обороны России, его приводит РИА Новости.

Как рассказали в оборонном ведомстве, в ходе массированной атаки ВСУ под удар попали одиннадцать регионов, среди которых Ростовская, Рязанская и Калужская области, а также Московский регион и Крым. Кроме того, БПЛА были уничтожены над Азовским и Черным морями.

О последствиях налета ВСУ не говорится.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли ракетные удары по Белгородской и Ростовской областям.