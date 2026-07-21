Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:38, 21 июля 2026Россия

Ракеты атаковали еще один российский регион

Слюсарь: В Ростовской области отражена атака ракет и беспилотников
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maxym Marusenko / Globallookpress.com

В ночь на вторник, 21 июля, Ростовская область подверглась атаке ракет и беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram.

Он уточнил, что под удар попали Ростов-на-Дону, Константиновский, Обливский, Боковский и Советский (сельский) районы.

В результате падения обломков дрона в Милютинском районе загорелся лес. По словам Слюсаря, никто не пострадал, угрозы населенным пунктам нет. Пожар тушат.

Минувшей ночью под ракетный удар также попал Белгород и Белгородский район. Предварительно, пострадавших нет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Россия потребовала от итальянских дипломатов покинуть страну. Что предшествовало скандалу?
    В России предложили ограничить подросткам доступ к электронным кошелькам
    Боец ВСУ застрелил пытавшихся обмануть российских военных сослуживцев
    Разрыв между зарплатами в регионах России рекордно вырос
    В Госдуме отреагировали на недопуск россиян к играм глухих
    Ракеты атаковали еще один российский регион
    Появились подробности мощного пожара на производственном объекте в Липецке
    Россиянка описала особенности турецкой клиники словами «экономия огромная»
    Индия впервые запустила в космос частную ракету
    Девушка услышала одну фразу свекрови и почувствовала себя униженной
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok