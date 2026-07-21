Ракеты атаковали еще один российский регион

Слюсарь: В Ростовской области отражена атака ракет и беспилотников

В ночь на вторник, 21 июля, Ростовская область подверглась атаке ракет и беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram.

Он уточнил, что под удар попали Ростов-на-Дону, Константиновский, Обливский, Боковский и Советский (сельский) районы.

В результате падения обломков дрона в Милютинском районе загорелся лес. По словам Слюсаря, никто не пострадал, угрозы населенным пунктам нет. Пожар тушат.

Минувшей ночью под ракетный удар также попал Белгород и Белгородский район. Предварительно, пострадавших нет.