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03:32, 21 июля 2026Россия

Российский город подвергся ракетному обстрелу

Оперштаб: ВСУ нанесли ракетные удары по Белгороду и Белгородскому округу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетОбстрел Белгорода

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили ракетами по Белгороду и Белгородскому округу. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.

По предварительным данным, в результате обстрела никто не пострадал. Информация о последствиях уточняется.

Накануне ВСУ атаковали автомойку в Белгороде, где находились мирные жители. Десять человек получили ранения, один человек не выжил.

Незадолго до этого украинский беспилотник ударил по автобусу в городе Шебекино Белгородской области. Предварительно жертвами удара стали пять человек — четыре женщины и ребенок. Как минимум 27 человек, включая подростка, пострадали.

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