Российский город подвергся ракетному обстрелу

Оперштаб: ВСУ нанесли ракетные удары по Белгороду и Белгородскому округу

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили ракетами по Белгороду и Белгородскому округу. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.

По предварительным данным, в результате обстрела никто не пострадал. Информация о последствиях уточняется.

Накануне ВСУ атаковали автомойку в Белгороде, где находились мирные жители. Десять человек получили ранения, один человек не выжил.

Незадолго до этого украинский беспилотник ударил по автобусу в городе Шебекино Белгородской области. Предварительно жертвами удара стали пять человек — четыре женщины и ребенок. Как минимум 27 человек, включая подростка, пострадали.