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15:57, 20 июля 2026Россия

Стали известны детали удара ВСУ по пассажирскому автобусу в российском регионе

Шуваев: Жертвами удара ВСУ по автобусу в Белгородской области стали четыре женщины
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Жертвами удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пассажирскому автобусу в Белгородской области стали четыре женщины и несовершеннолетний мальчик. Подробности атаки украинских военных раскрыл врио губернатора региона Александр Шуваев в Telegram-канале.

Он уточнил, что личности жертв устанавливают специалисты.

«В Шебекинской районной больнице оказывают помощь 23 пострадавшим, среди которых есть 17-летний парень. Трое из них — в крайне тяжелом состоянии», — сообщил Шуваев.

Об атаке ВСУ на пассажирский автобус в Белгородской области стало известно 20 июля. По информации властей, удар по машине украинские военные нанесли беспилотником.

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