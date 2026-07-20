Власти сообщили о пяти жертвах и десятках раненых из-за удара ВСУ по российскому региону

Пять человек стали жертвами удара ВСУ по автобусу в Белгородской области

Пять человек стали жертвами атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пассажирский автобус в Белгородской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в Telegram.

По его информации, украинский беспилотник ударил по пассажирскому автобусу. Жертвами стали пять человек, среди них был несовершеннолетний.

«Кроме того, ранения получили 23 мирных жителя, среди которых [есть] подросток», — написал Шуваев.

Чиновник уточнил, что всем пострадавшим оказывают помощь. Трое раненых, согласно его данным, находятся в крайне тяжелом состоянии.

Ранее стало известно, что ВСУ ударили по железнодорожной станции в Курской области. Губернатор региона Александр Хинштейн сообщал, что в результате атаки пострадали четыре сотрудника железной дороги.