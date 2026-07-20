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14:16, 20 июля 2026Россия

ВСУ ударили по железнодорожному вокзалу в российском городе

Хинштейн сообщил об ударе ВСУ по железнодорожной станции в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по железнодорожной станции в Курской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

По его словам, вокзал, попавший под удар, находится в городе Льгове. Пострадали четыре сотрудника железной дороги, одного из них доставили в больницу. Хинштейн отметил, что станция закрыта для перевозок из-за режима контртеррористической операции, поэтому пассажиров на ней не было.

«В момент удара к зданию станции подъехала машина администрации муниципалитета — автомобиль поврежден, раненых, к счастью, нет», — добавил он.

Ранее стало известно, что ВСУ выпустили в сторону России управляемые авиабомбы, почти тысячу беспилотных летательных аппаратов, а также снаряды из американской РСЗО.

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