Хинштейн сообщил об ударе ВСУ по железнодорожной станции в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по железнодорожной станции в Курской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

По его словам, вокзал, попавший под удар, находится в городе Льгове. Пострадали четыре сотрудника железной дороги, одного из них доставили в больницу. Хинштейн отметил, что станция закрыта для перевозок из-за режима контртеррористической операции, поэтому пассажиров на ней не было.

«В момент удара к зданию станции подъехала машина администрации муниципалитета — автомобиль поврежден, раненых, к счастью, нет», — добавил он.

Ранее стало известно, что ВСУ выпустили в сторону России управляемые авиабомбы, почти тысячу беспилотных летательных аппаратов, а также снаряды из американской РСЗО.