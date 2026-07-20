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12:25, 20 июля 2026Россия

ВСУ выпустили в сторону России управляемые авиабомбы и почти тысячу БПЛА

Минобороны: Системы ПВО сбили 917 БПЛА и восемь управляемых авиабомб ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили в сторону России управляемые авиабомбы и почти тысячу беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Так, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь управляемых авиационных бомб, четыре снаряда американской реактивной системы залпового огня HIMARS, а также 917 беспилотников.

Каких-либо других подробностей об отражении атак в оборонном ведомстве не привели.

Ранее стало известно, что в ночь на 20 июля системы ПВО уничтожили 381 украинский беспилотник над российскими регионами. Дроны сбивали над 16 регионами, в том числе над Тульской, Липецкой и Рязанской областями, а также над Крымом и Московским регионом.

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