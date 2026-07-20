Минобороны выпустило заявление после массированной атаки ВСУ на Россию

Минобороны: ПВО сбили 381 украинский дрон над российскими регионами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в прошедшую ночь запустили в сторону России сотни дронов. Такое заявление выпустило Минобороны РФ в Telegram.

Как отметили в оборонном ведомстве, силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 381 украинский беспилотник над российскими регионами.

В Минобороны уточнили, что дроны сбивались над 16 регионами, в том числе над Тульской, Липецкой и Рязанской областями, а также над Крымом и Московским регионом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ВСУ выпустили в сторону столицы более 400 беспилотников. По его словам, большую часть дронов уничтожили на дальних подступах к городу, еще 85 аппаратов — на подлете к Москве.