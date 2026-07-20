ВСУ ударили по автомойке с мирными жителями в столице российского региона

Шуваев: ВСУ ударили по автомойке с мирными жителями в Белгороде

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по автомойке в Белгороде, где находились мирные жители. Об этом сообщил врио главы Белгородской области Александр Шуваев в Telegram-канале.

По его словам, одного из попавших под удар мужчин спасти не удалось. Еще десять получили ранения, двое находятся в тяжелом состоянии. Пострадавших уже доставляют в городскую больницу № 2 Белгорода.

Шуваев добавил, что при взрыве повредились фасады и остекление зданий, три автобуса, а также 20 грузовых и восемь легковых автомобилей.

Ранее 20 июля стало известно, что Вооруженные силы России ударили по стоянке с грузовой техникой на Украине. Отмечается, что цели в Днепропетровской области удалось поразить при помощи беспилотников «Герань».