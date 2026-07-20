Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:30, 20 июля 2026Россия

Российские военнослужащие «Геранями» ударили по стоянке с грузовой техникой на Украине

Минобороны: ВС России «Геранями» ударили по стоянке с грузовой техникой на Украине
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России ударили по стоянке с грузовой техникой на Украине. Подробности об этом сообщает Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Уточняется, что цели в Днепропетровской области удалось поразить при помощи беспилотников «Герань». Грузовая техника, которая находилась на стоянке, использовалась в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Кроме того, отдельные автоцистерны задействовались для перевозки ГСМ и кратковременного хранения производных продуктов нефти», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в ночь на 20 июля системы ПВО уничтожили 381 украинский беспилотник над российскими регионами. Дроны сбивали над 16 регионами, в том числе над Тульской, Липецкой и Рязанской областями, а также над Крымом и Московским регионом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    На Украине сообщают о скорой отставке Сырского с поста главкома ВСУ. Названы возможные преемники
    Экспорт важного российского товара упадет до минимума
    Олимпийская чемпионка Щербакова сообщила о помолвке
    Находящаяся в США Анфиса Чехова раскрыла удивившее ее открытие о стране
    Внучка Никиты Михалкова показала редкое фото с мужем
    На АвтоВАЗе увидели предпосылки для роста продаж машин в РФ
    В России высказались об украинских ударах по танкерам
    Российский фондовый рынок взлетел
    СК отреагировал на атаку автобуса с пассажирами в российском регионе
    В российском городе нашли тела новорожденного мальчика и его матери
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok