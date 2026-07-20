Российские военнослужащие «Геранями» ударили по стоянке с грузовой техникой на Украине

Минобороны: ВС России «Геранями» ударили по стоянке с грузовой техникой на Украине

Вооруженные силы (ВС) России ударили по стоянке с грузовой техникой на Украине. Подробности об этом сообщает Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Уточняется, что цели в Днепропетровской области удалось поразить при помощи беспилотников «Герань». Грузовая техника, которая находилась на стоянке, использовалась в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Кроме того, отдельные автоцистерны задействовались для перевозки ГСМ и кратковременного хранения производных продуктов нефти», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в ночь на 20 июля системы ПВО уничтожили 381 украинский беспилотник над российскими регионами. Дроны сбивали над 16 регионами, в том числе над Тульской, Липецкой и Рязанской областями, а также над Крымом и Московским регионом.