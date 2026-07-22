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04:44, 22 июля 2026 (обновлено: 04:46, 22 июля 2026)Россия

ВСУ дронами атаковали Краснодар

В Краснодаре идет отражение атаки БПЛА, в городе начался пожар
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) атаковали Краснодар. Об отражении атаки сообщил глава муниципального образования Евгений Наумов в Telegram-канале.

В районе города пожар, отмечает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Ранее стало известно, что ВСУ запустили дроны в сторону Симферополя и энергетических объектов Белгородской области.

В ночь на 21 июля средства противовоздушной обороны сбили над регионами России 209 украинских беспилотников. Как указали в Минобороны, в ходе массированной атаки ВСУ под удар попали 11 регионов.

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