Названы цели масштабной атаки ВСУ на Россию

В России заявили, что целью масштабной атаки ВСУ на Россию был Крым

Вооруженные силы Украины (ВСУ) запустили дроны в сторону Симферополя и энергетических объектов Белгородской области. Цели массированного налета беспилотников на российские регионы назвали авторы Telegram-канала «Архангел спецназа».

«Во-первых, украинские дроны активно фиксировали над Анапой, да и вообще над Краснодарским краем, где велась работа систем противовоздушной обороны. Также дроны сбивали над Ставропольем», — указано в публикации.

Кроме того, авторы отметили, что ВСУ пытались атаковать объекты промышленности в Липецке.

В ночь с 20 на 21 июля средства противовоздушной обороны сбили над регионами России 209 украинских беспилотников. Как указали в Минобороны, в ходе массированной атаки ВСУ под удар попали одиннадцать регионов, среди которых Ростовская, Рязанская и Калужская области, а также Московский регион и Крым.

Ранее стало известно, что во Владимире дрон ВСУ попал в многоквартирный дом. В результате удара никто не пострадал. В Белгородской области, как сообщали власти, за сутки жертвами атак украинских военных стали девять человек, еще 77 жителей получили ранения.