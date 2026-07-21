9 человек стали жертвами и почти 80 пострадали из-за ударов ВСУ в российском регионе

Шуваев сообщил о гибели девяти жителей Белгородской области в результате атак ВСУ

За сутки 20 июля жертвами атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область признаны девять человек. Еще почти 80 местных жителей пострадали, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Александр Шуваев в Telegram.

По его словам, в Белгороде, а также в Белгородском и Шебекинском округах смертельные травмы получили восемь человек, в том числе ребенок. Кроме того, была установлена личность мужчины, не выжившего после удара со стороны Украины 19 июля. «Таким образом, только за вчерашний день мы потеряли девять человек», — написал Шуваев, добавив, что также стало известно о смерти в больнице женщины, которая получила тяжелые ранения 11 июля.

Кроме того, 77 человек, включая несовершеннолетнего, пострадали. Среди них есть тяжелораненые. Врачи оказывают пациентам всю необходимую помощь.

Ранее стало известно о попадании беспилотника в жилой дом во Владимире. По данным властей, в момент прилета жильцов в квартире, в которую влетел дрон, не было. Пострадавших нет.

В ночь на 21 июля российские средства противовоздушной обороны сбили над регионами 209 дронов ВСУ. Под удар попали одиннадцать субъектов, среди которых Ростовская, Рязанская и Калужская области, а также Московский регион и Крым.