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04:50, 22 июля 2026 (обновлено: 05:53, 22 июля 2026)Россия

Территория нефтебазы загорелась в российском городе

На территории нефтебазы в Армавире произошло возгорание
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

На территории нефтебазы в Армавире произошло возгорание на площади 80 квадратных метров вследствие атаки 16 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой пресс-службу мэрии.

Для ликвидации последствий привлечены девять единиц спецтехники и свыше 40 сотрудников МЧС России.

В ночь на 22 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) атаковали город. Об отражении атаки сообщил глава муниципального образования Евгений Наумов.

В районе города пожар, отметил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

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