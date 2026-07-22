Территория нефтебазы загорелась в российском городе

На территории нефтебазы в Армавире произошло возгорание

На территории нефтебазы в Армавире произошло возгорание на площади 80 квадратных метров вследствие атаки 16 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой пресс-службу мэрии.

Для ликвидации последствий привлечены девять единиц спецтехники и свыше 40 сотрудников МЧС России.

В ночь на 22 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) атаковали город. Об отражении атаки сообщил глава муниципального образования Евгений Наумов.

В районе города пожар, отметил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».