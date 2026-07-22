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05:20, 22 июля 2026 (обновлено: 05:27, 22 июля 2026)Россия

ВСУ атаковали складской комплекс в Ставропольском крае

Владимиров: В результате атаки БПЛА на окраине Невинномысска загорелся складской комплекс
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Global Look Press

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины на Ставропольский край на окраине Невинномысска загорелся складской комплекс. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

На месте работают пожарные расчеты и другие экстренные службы. По оперативной информации, пострадали два человека, медики оказывают им всю необходимую помощь.

К 05:00 по московскому времени режим беспилотной опасности продолжает действовать по всему краю.

Ранее ВСУ атаковали беспилотниками Краснодарский край. В результате чего, в Краснодаре загорелся складской комплекс, а обломки БПЛА попали в два многоквартирных дома. Также пострадали несколько частных домов в станице Динской.

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