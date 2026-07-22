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05:32, 22 июля 2026 (обновлено: 05:36, 22 июля 2026)Россия

На складском комплексе в Краснодаре пострадали люди

При падении обломков БПЛА на складской комплекс в Краснодаре пострадали 3 человека
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

При падении обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на складской комплекс в Краснодаре пострадали три человека. Об этом сообщил Оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

«При падении обломков БПЛА на складской комплекс в Краснодаре пострадали три человека. Их доставили в медицинские учреждения», — говорится в сообщении.

Ранее глава муниципального образования Евгений Наумов сообщил об атаке БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснодар. В Оперативном штабе рассказали о повреждении нескольких домов и пожаре на складском комплексе.

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