На складском комплексе в Краснодаре пострадали люди

При падении обломков БПЛА на складской комплекс в Краснодаре пострадали 3 человека

При падении обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на складской комплекс в Краснодаре пострадали три человека. Об этом сообщил Оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

«При падении обломков БПЛА на складской комплекс в Краснодаре пострадали три человека. Их доставили в медицинские учреждения», — говорится в сообщении.

Ранее глава муниципального образования Евгений Наумов сообщил об атаке БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснодар. В Оперативном штабе рассказали о повреждении нескольких домов и пожаре на складском комплексе.