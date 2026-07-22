В оперштабе рассказали о последствиях атаки ВСУ на Краснодар

ОШ: В Краснодаре загорелся складской комплекс из-за атаки БПЛА, повреждены жилые дома

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Краснодарский край. В Telegram-канале Оперативного штаба региона сообщили о последствиях вражеского удара.

В Краснодаре фрагменты беспилотников попали в два многоквартирных дома, а в станице Динской – в два частных дома.

Кроме того, в результате падения беспилотников в Краснодаре загорелся складской комплекс, а в Армавире пожар произошел на территории одного из предприятий.

По предварительной информации, пострадавших нет. На местах работают оперативные и специальные службы.

До этого логистический комплекс маркетплейса Wildberries эвакуировали в соответствии с требованиями безопасности.

Ранее же украинский блогер Анатолий Шарий показал кадры атаки на склады в Краснодаре.