В российском регионе объявлен трехдневный траур после атаки ВСУ

Соколов: В Кировской области объявлен траур в память о погибших в результате атаки ВСУ

В Кировской области 25, 26 и 27 июля объявлен траур в память о погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на предприятие Кирова. Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов в своем Telegram-канале.

В эти дни приспустят флаги области и муниципалитетов. Всем телерадиокомпаниям рекомендовано приостановить трансляцию развлекательных передач.

Кроме того, будут приостановлены все спортивные, культурные, зрелищные мероприятия, а также приняты дополнительные меры безопасности в местах массового нахождения людей.

«Семьям погибших правительство области выделяет по полтора миллиона рублей, окажет помощь и пострадавшим», — написал Соколов.

Губернатор также отметил, что дополнительные средства будут направлены Кирову на восстановление поврежденных домов, учреждений и предприятий.

Ракетный удар по предприятию в Кирове ВСУ нанесли рано утром 24 июля. Погибли шесть человек, еще 32 получили ранения.