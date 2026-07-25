Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:02, 25 июля 2026 (обновлено: 19:05, 25 июля 2026)Силовые структуры

Водитель влетел в припаркованные машины и перевернулся в российском регионе

В Петрозаводске водитель протаранил припаркованные машины и перевернулся
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Петрозаводске водитель протаранил припаркованные машины и перевернулся. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, инцидент произошел около ночного клуба. Автомобиль ехал прямо по дороге, но вскоре изменил направление и допустил столкновение с припаркованной машиной, та ударила рядом стоящую. После этого водитель попытался скрыться, однако очевидцы попытались его остановить. Пытаясь от них оторваться, водитель перевернулся.

Ранее сообщалось, что в Самарской области электричка протаранила машину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Путин ответил Токаеву на предложение заморозить украинский конфликт
    Российские военные поразили доставлявшие грузы в украинские порты суда
    Российские военные ударили по украинскому сухогрузу
    Водитель влетел в припаркованные машины и перевернулся в российском регионе
    Российская армия поразила объекты для хранения военных грузов в порту Черноморск
    Журова заявила о деградации мирового фигурного катания
    Новак высказался о разрешении на выпуск топлива Евро-3
    На Западе назвали сроки потери Донбасса Украиной
    Атаку на турбазы в Кирилловке назвали демонстрацией лояльности Драпатого Зеленскому
    В Германии самолет упал на жилой дом
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok