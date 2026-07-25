Водитель влетел в припаркованные машины и перевернулся в российском регионе

В Петрозаводске водитель протаранил припаркованные машины и перевернулся

В Петрозаводске водитель протаранил припаркованные машины и перевернулся. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, инцидент произошел около ночного клуба. Автомобиль ехал прямо по дороге, но вскоре изменил направление и допустил столкновение с припаркованной машиной, та ударила рядом стоящую. После этого водитель попытался скрыться, однако очевидцы попытались его остановить. Пытаясь от них оторваться, водитель перевернулся.

Ранее сообщалось, что в Самарской области электричка протаранила машину.