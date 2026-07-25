Пожар на территории российского НПЗ потушили

Пожар на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), на территорию которого упал беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), потушили. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Моор в Telegram.
«Пожар на Тюменском НПЗ ликвидирован. (...) Погибших и пострадавших нет», — написал он.
Глава региона добавил, что размер и характер причиненного ущерба устанавливают. Он также призвал граждан сохранять спокойствие и не распространять непроверенные сведения.
Ранее полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога обратил внимание, что атака на НПЗ была совершена в день 440-летия Тюмени. Он заявил, что удар ВСУ носит пропагандистский характер.
25 июля стало известно, что на территории Тюменского НПЗ произошло возгорание в результате падения беспилотника ВСУ. На место оперативно прибыли экстренные службы.