Пожар на территории российского НПЗ потушили

Пожар на территории Тюменского нефтеперерабатывающего завода потушили

Пожар на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), на территорию которого упал беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), потушили. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Моор в Telegram.

«Пожар на Тюменском НПЗ ликвидирован. (...) Погибших и пострадавших нет», — написал он.

Глава региона добавил, что размер и характер причиненного ущерба устанавливают. Он также призвал граждан сохранять спокойствие и не распространять непроверенные сведения.

Ранее полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога обратил внимание, что атака на НПЗ была совершена в день 440-летия Тюмени. Он заявил, что удар ВСУ носит пропагандистский характер.

25 июля стало известно, что на территории Тюменского НПЗ произошло возгорание в результате падения беспилотника ВСУ. На место оперативно прибыли экстренные службы.