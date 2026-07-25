Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:45, 25 июля 2026Россия

Пожар на территории российского НПЗ потушили

Пожар на территории Тюменского нефтеперерабатывающего завода потушили
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Пожар на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), на территорию которого упал беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), потушили. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Моор в Telegram.

«Пожар на Тюменском НПЗ ликвидирован. (...) Погибших и пострадавших нет», — написал он.

Глава региона добавил, что размер и характер причиненного ущерба устанавливают. Он также призвал граждан сохранять спокойствие и не распространять непроверенные сведения.

Ранее полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога обратил внимание, что атака на НПЗ была совершена в день 440-летия Тюмени. Он заявил, что удар ВСУ носит пропагандистский характер.

25 июля стало известно, что на территории Тюменского НПЗ произошло возгорание в результате падения беспилотника ВСУ. На место оперативно прибыли экстренные службы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Президент Казахстана дал неожиданный ответ о своем посредничестве по Украине
    В Петербурге мужчина залез по трубе в чужую квартиру и не смог объяснить свои действия
    Пожар на территории российского НПЗ потушили
    Двум регионам России предсказали сильную жару
    Российские военные поразили доставлявшие грузы в украинские порты суда
    Российские военные ударили по украинскому сухогрузу
    Водитель влетел в припаркованные машины и перевернулся в российском регионе
    Российская армия поразила объекты для хранения военных грузов в порту Черноморск
    Новак высказался о разрешении на выпуск топлива Евро-3
    На Западе назвали сроки потери Донбасса Украиной
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok