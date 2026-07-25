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11:42, 25 июля 2026 (обновлено: 11:59, 25 июля 2026)Россия

На территории российского НПЗ произошло возгорание после падения дрона ВСУ

На территории Тюменского НПЗ началось возгорание после падения дрона ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

На территории Тюменского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) произошло возгорание после падения беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор в мессенджере «Макс».

«В результате атаки БПЛА вражеский беспилотник упал на территории Тюменского НПЗ», — написал он.

Губернатор уточнил, что на месте падения дрона ВСУ произошло возгорание, где работают экстренные службы. Моор лично контролирует ситуацию на НПЗ.

Российский губернатор также сообщил о введении режима беспилотной опасности в регионе. Он призвал жителей сохранять спокойствие и бдительность.

Ранее Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что был ликвидирован 60-летний украинский агент, который готовил теракт на железнодорожном подъездe к Тюменскому НПЗ.

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