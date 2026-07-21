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12:13, 21 июля 2026Силовые структуры

Появились подробности остановленного на одном из ключевых российских предприятий теракте

ФСБ: Ликвидированный агент готовил теракт на железнодорожном подъезде к Тюменскому НПЗ
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Globallookpress.com

Ликвидированный 60-летний украинский агент готовил теракт на железнодорожном подъезде к Тюменскому нефтеперерабатывающему заводу (ООО «Тюменский НПЗ»). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным правоохранителей мужчина инициативно установил контакт с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины. По полученному от него заданию фигурант провел разведку участка железнодорожных путей необщего пользования НПЗ.

Ранее сообщалось, что он изготовил самодельное взрывное устройство и спрятал его в тайник, оборудованный в заброшенном здании. Там его поймали сотрудники ФСБ России. Он оказал вооруженное сопротивление при задержании и был ликвидирован ответным огнем.

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