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Силовые структуры
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10:22, 21 июля 2026Силовые структуры

Найден тайник готовившего теракт на одном из ключевых российских предприятий агента

ФСБ: Готовившего теракт в Тюмени агента задержали у тайника с бомбой
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Найден тайник агента, готовившего теракт на одном из ключевых промышленных предприятий на Урале. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Речь идет о тайнике с бомбой, где и был ликвидирован 60-летний житель Тюмени, оказавший вооруженное сопротивление при задержании. Он располагался в заброшенном здании.

По данным следствия, фигурант — уроженец Украинской ССР, проживающий в Тюмени. Он связался с представителем спецслужб Украины и готовил взрыв по его заданию. Так, на железнодорожных путях он изучил систему охраны и график движения составов, обнаружив уязвимые места для того, чтобы там разместить взрывчатку. Его куратор дал ему указания, с помощью которых он изготовил самодельное взрывное устройство и оставил его в тайнике.

Ранее сообщалось, что при задержании мужчина открыл стрельбу из автомата Калашникова по правоохранителям и в результате его нейтрализовали ответным огнем. Силовики и мирные жители не пострадали.

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