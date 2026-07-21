ФСБ предотвратила теракт на ключевом предприятии в российском регионе

В Тюмени ликвидирован агент, готовивший теракт на ключевом предприятии Урала

В Тюмени ФСБ предотвратила теракт на одном из ключевых предприятий Уральского федерального округа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Агентом, готовившим взрыв по заданию украинских спецслужб, оказался 60-летний житель Тюмени. При задержании он оказал вооруженное сопротивление. Он открыл стрельбу из автомата Калашникова по правоохранителям и в результате был нейтрализован ответным огнем. Силовики и мирные жители не пострадали.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае задержали агента украинских спецслужб.