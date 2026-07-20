Агент украинских спецслужб готовил атаку на российского военного

В Ставропольском крае задержали агента украинских спецслужб

В Ставропольском крае задержали агента украинских спецслужб. Об этом сообщает РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.

По данным агентства, 49-летний мужчина установил контакт с представителем украинской спецслужбы и по его заданию занимался разведкой по месту жительства бывшего военнослужащего, а также изготавливал самодельное взрывное устройство (СВУ) для подрыва машины военного.

Сотрудники ФСБ задержали злоумышленника и изъяли у него компоненты для взрывного устройства и средства связи, в которых содержалась переписка с куратором. В отношении задержанного также проводится проверка состава преступления по статье о государственной измене.

Мужчина дает признательные показания.

Ранее сообщалось, что следователи отреагировали на теракт в Московской области.