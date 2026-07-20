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09:08, 20 июля 2026Силовые структуры

Следователи отреагировали на теракт в Московской области

В Подмосковье возбудили дело из-за теракта ВСУ
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Подмосковье возбудили дело из-за теракта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Возбуждено уголовное дело по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.

По данным следствия, в результате массированной атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) ВСУ в ночь на 20 июля по гражданским объектам и жилым домам в Московской области пострадали мирные жители.

СК России даст полную уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, совершивших очередные террористические акты против мирных граждан.

Ранее сообщалось, что россиянка получила срок за переданные украинской разведке данные.

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