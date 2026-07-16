Россиянка получила срок за переданные украинской разведке данные

В Запорожской области осудили женщину за теракт

В Запорожской области осудили женщину за теракт. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Она признана виновной по статьям 205 («Террористический акт, совершенный организованной группой»), 205.1 («Содействие террористической деятельности») и 205.4 («Участие в террористическом сообществе») УК РФ.

Как установил суд, весной 2022 года Оксана Птахина (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) вступила в украинское террористическое сообщество и вовлекла в его деятельность родственника. Они собирали информацию о местах расположения российских военнослужащих, дислокации объектов гражданской и военной инфраструктуры, а также государственных и муниципальных учреждений, которые потом передавались организаторам на Украину.

Птахина передавала кураторам информацию о расположении инфраструктуры в Мелитополе. По указанным ею координатам, в марте 2023 года Вооруженные силы Украины совершили террористический акт. Они произвели обстрел из реактивного вооружения, в результате два человека получили ранения, частично разрушено здание.

В ходе предварительного следствия фигурантка признала вину в полном объеме. Суд приговорил ее к 18 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что российский студент выслушал приговор за теракт.