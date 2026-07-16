Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:28, 16 июля 2026Силовые структуры

Россиянка получила срок за переданные украинской разведке данные

В Запорожской области осудили женщину за теракт
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Запорожской области осудили женщину за теракт. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Она признана виновной по статьям 205 («Террористический акт, совершенный организованной группой»), 205.1 («Содействие террористической деятельности») и 205.4 («Участие в террористическом сообществе») УК РФ.

Как установил суд, весной 2022 года Оксана Птахина (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) вступила в украинское террористическое сообщество и вовлекла в его деятельность родственника. Они собирали информацию о местах расположения российских военнослужащих, дислокации объектов гражданской и военной инфраструктуры, а также государственных и муниципальных учреждений, которые потом передавались организаторам на Украину.

Птахина передавала кураторам информацию о расположении инфраструктуры в Мелитополе. По указанным ею координатам, в марте 2023 года Вооруженные силы Украины совершили террористический акт. Они произвели обстрел из реактивного вооружения, в результате два человека получили ранения, частично разрушено здание.

В ходе предварительного следствия фигурантка признала вину в полном объеме. Суд приговорил ее к 18 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что российский студент выслушал приговор за теракт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский назначил исполняющего обязанности министра обороны
    Экс-совладельца FESCO Рабиновича объявили в международный розыск
    В Сербии раскрыли истинную цель встречи Вучича с Зеленским
    Зеленскому захотели подарить конституцию после увольнения министра обороны
    Россиянка купила лотерейный билет с изображением кота и выиграла 15 миллионов рублей
    62-летний Ленни Кравиц раскрыл неожиданную причину тренировок в кожаных штанах
    Тексты Пушкина прозвучат в стиле хип-хоп в Москве
    Россиянам напомнили правила подготовки машины к продаже
    Луна обрушилась на Киев и Байдена
    Шура раскритиковал молодых артистов за хиты-однодневки
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok