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12:09, 6 августа 2026Россия

Ребенок впал в кому после удара ВСУ по пляжу под Геленджиком

11-летняя школьница впала в кому после удара ВСУ по пляжу в Архипо-Осиповке
Валерия Ковальчук
Валерия Ковальчук (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

11-летняя школьница из Армавира Краснодарского края впала в кому после удара Вооружнных сил Украины (ВСУ) по пляжу в Архипо-Осиповке под Геленджиком. Об этом сообщает KP.RU.

По информации издания, пострадавший ребенок потеряла слишком много крови, и ей сделали переливание. Кроме того, девочка пережила операцию по извлечению осколков. Врачи временно ввели школьницу в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Дочь ввели в медикаментозную кому. Она потеряла много крови, ей сделали переливание. Врачи планируют отключить (...) от аппарата ИВЛ, чтобы она заново училась дышать сама», — приводит издание слова матери пострадавшей.

Об ударе по Геленджику стало известно 3 августа. Обломки беспилотников упали в селе Архипо-Осиповка. Пострадали десятки человек, семерых спасти не удалось. После этого уполномоченный по правам человека при президенте России Яна Лантратова, комментируя атаку дронов ВСУ на Геленджик, подчеркнула, что мир должен знать о преступлениях действующего режима в Киеве.

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