Россиянин залез на крышу для борьбы с последствиями атаки ВСУ и сорвался при втором ударе

Житель Курской области сорвался с крыши при попытке потушить пожар после атаки ВСУ

Житель Курской области залез на крышу для борьбы с последствиями атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) и сорвался при втором ударе дрона. Об этом сообщил глава российского региона Александр Хинштейн в Telegram.

Россиянин пытался потушить возникший при ударе дрона пожар, когда ВСУ вновь атаковали его дом. Мужчина упал с крыши и получил ушибы шейного и грудного отделов позвоночника, а также грудной клетки.

«Бригадой скорой помощи направляем его в Курскую областную больницу», — уточнил Хинштейн.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки ВСУ выпустили в сторону России 1155 беспилотников, 20 управляемых авиабомб, а также один снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS, которую произвели в США. По данным Минобороны, атаки были отражены.