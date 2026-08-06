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12:39, 6 августа 2026 (обновлено: 12:46, 6 августа 2026)Россия

Минобороны выпустило заявление о масштабном налете более тысячи дронов ВСУ на Россию

Минобороны: ВСУ выпустили в сторону России 1155 беспилотников
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили в сторону России более тысячи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Подробности о масштабном налете журналистам сообщили в Минобороны.

Так, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 1155 дронов самолетного типа, 20 управляемых авиабомб, а также один снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которую произвели в США.

Каких-либо других деталей об отражении атак в оборонном ведомстве не привели.

Ранее стало известно, что в ночь с 5 на 6 августа системы противовоздушной обороны сбили над регионами России несколько сотен украинских БПЛА. Всего над субъектами федерации были сбиты 605 БПЛА ВСУ. Под атакой оказались 19 регионов страны.

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