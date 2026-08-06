В ночь на 6 августа средства ПВО сбили над регионами России 605 украинских БПЛА

В ночь с 5 на 6 августа средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России несколько сотен украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Заявление с таким содержанием выпустило Минобороны России, оно опубликовано в Telegram.

Как рассказали в оборонном ведомстве, всего над субъектами федерации были сбиты 605 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). Под атакой оказались 19 регионов, среди которых Ярославская, Калужская, Рязанская, Тамбовская, Тульская и Орловская области, Крым и Краснодарский край. Кроме того, БПЛА были уничтожены над акваториями Черного и Азовского морей. Все дроны относились к самолетному типу.

Минобороны опубликовало заявление после атаки ВСУ, которая, по заявлению властей Ярославской области, стала самой массированной с начала спецоперации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников.