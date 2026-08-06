Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:45, 6 августа 2026 (обновлено: 09:57, 6 августа 2026)Силовые структуры

Девушки опознали своих похитителей в Москве

СК: 4 девушки опознали своих похитителей в Москве, двум мужчинам вменили новые эпизоды
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

В Москве четыре девушки обратились в правоохранительные органы, опознав своих похитителей, которые вымогали у них деньги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

В Таганском районе города двое жителей Московской области с сентября по октябрь 2024 года под угрозой расправы и с применением психологического насилия сажали девушек в автомобиль и требовали деньги. Получив от них наличность, похитители отпускали жертв.

Суд установил девять преступных эпизодов, в результате которых было похищено более 750 тысяч рублей. Мужчин приговорили к 8 и 9,5 года лишения свободы соответственно.
 
После освещения расследования в СМИ по фотографиям их опознали еще четыре девушки, у которых было похищено 200 тысяч рублей. Мужчинам в ближайшее время предъявят новые обвинения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Ракетную опасность объявили в российском регионе в 1300 километрах от границы с Украиной
    Популярный российский комик рассказал о психическом расстройстве
    Россияне обогнали европейцев по визитам на курорт Турции
    Стали известны подробности о поиске пропавших без вести жителей Курской области
    Названа причина рекордного роста цен на золото
    Глава МИД Азербайджана возложил цветы к памятнику ВСУ
    Премьера Польши призвали найти мужество и лишить Зеленского высшей государственной награды
    Москвичей предупредили о 32-градусной жаре
    Подростки собирали информацию для терактов против участников СВО
    25-летняя девушка бросила бойфренда с торчащим из груди ножом после серии жутких сообщений
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok