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10:23, 6 августа 2026 (обновлено: 10:31, 6 августа 2026)Интернет и СМИ

Популярный российский комик рассказал о психическом расстройстве

Комик Шакулин заявил, что у него было обсессивно-компульсивное расстройство
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Вася Шакулин / YouTube

Популярный российский комик Василий Шакулин рассказал, что у него было ОКР (обсессивно-компульсивное расстройство). Подробности он раскрыл в выпуске подкаста «Страхи», доступном в соцсети «ВКонтакте».

Шакулин рассказал, что психическое расстройство появилось у него в детстве, когда он испытывал постоянный стресс в школе. «У тебя начинаются какие-то ритуалы, не выполнив которые тебе становится жутко тревожно. [Появляется] ощущение, что что-то произойдет плохое. У меня оно достигло каких-то небывалых высот», — описал его комик.

Он добавил, что сначала выполнял все действия-ритуалы по три раза, позднее число повторений выросло до пяти, семи и наконец увеличилось до 24. В определенный момент такое поведение стало мешать нормальной жизни, уточнил Шакулин. Тогда он принял решение начать бороться с расстройством. Комик назвал этот период самым тяжелым в жизни.

Ранее юмористка Елизавета-Варвара Аранова рассказала о жизни с биполярным аффективным расстройством (БАР). Она заявила, что из-за заболевания ей трудно планировать жизнь.

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