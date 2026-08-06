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11:03, 6 августа 2026 (обновлено: 11:12, 6 августа 2026)Россия

Раскрыта особенность последней массированной атаки ВСУ на регионы России

В России заявили, что ВСУ совершали налеты на регионы несколькими десятками групп дронов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершали налеты на регионы России несколькими десятками групп дронов. На это обратил внимание Telegram-канал «Архангел спецназа».

Авторы поста раскрыли особенность последней массированной атаки ВСУ на Россию, отметив, что несмотря на продолжавшиеся в течение суток налеты, к вечеру 5 августа интенсивность ударов снизилась, и несколько десятков групп беспилотников были запущены по стандартным маршрутам через юг, Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику, а также Белгородскую и Брянскую области.

Всего силами противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 6 августа было уничтожено не менее 605 беспилотников. А за сутки с утра 5 августа было зафиксировано не менее 805 украинских дронов.

Ранее глава Ярославской области Михаил Евраев сообщил об отражении самой массовой атаки ВСУ на регион России. Было сбито 92 беспилотника.

Минобороны позднее опубликовало заявление после атаки ВСУ, которая, по заявлению властей Ярославской области, стала самой массированной с начала спецоперации. В частности, сообщалось, что все сбитые дроны относились к самолетному типу.

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