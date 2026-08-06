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Забота о себе
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11:48, 6 августа 2026Забота о себе

Врач дал совет по составлению идеальной системы питания

Гастроэнтеролог Вялов: Идеальная диета должна строиться на личных вкусовых предпочтениях
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Кадр: Telegram-канал «Доктор Вялов»

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал, на каких важных принципах должна строиться идеальная диета. Советы по составлению подходящей системы питания он дал россиянам в своем Telegram-канале.

Как отметил Вялов, универсальные схемы питания часто могут быть неэффективны, потому что при их разработке не учитываются индивидуальные привычки человека и то, к какой еде он привык. В связи с этим врач рекомендовал при составлении меню руководствоваться личными вкусовыми предпочтениями, образом жизни и традициями, сложившимися в семье.

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«Знакомые с детства продукты и блюда дают чувство комфорта и удовлетворения, без которого любой рацион превращается в насилие над собой», — подчеркнул врач.

Ранее Вялов рассказал, сколько тарелок еды допустимо съедать за один прием пищи. По его словам, одна порция пищи в среднем весит около 250 граммов. Доктор отметил, что взрослому человеку за раз можно съедать около 500 граммов еды, то есть две тарелки.

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