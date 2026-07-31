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Забота о себе
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13:33, 31 июля 2026 (обновлено: 14:01, 31 июля 2026)Забота о себе

Врач назвал допустимое количество тарелок еды за один прием пищи

Гастроэнтеролог Вялов: Взрослому человеку допустимы две тарелки еды за раз
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Josep Suria / Shutterstock / Fotodom

Гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал, сколько тарелок еды допустимо съедать за один прием пищи. Их количество доктор назвал в своем Telegram-канале.

По словам врача, одна порция еды на тарелке в среднем весит около 250 граммов. Вялов отметил, что взрослому человеку за раз можно съедать около 500 граммов еды, то есть две тарелки. Он объяснил, что желудок может спокойно вместить такой вес, а чувство насыщения наступит без его перерастяжения

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«Но третья тарелка, особенно если на ней лежит десерт, почти всегда оказывается лишней, провоцируя тяжесть и превышение дневной калорийности», — добавил Вялов.

Ранее диетолог Людмила Денисенко рассказала, как справиться с перееданием. Для этого она посоветовала медленно пережевывать пищу.

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