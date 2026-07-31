НАТО разработала планы расширения ядерного сдерживания в Европе

В НАТО рассмотрели Польшу, Литву и Финляндию для размещения ядерных бомб США

НАТО разрабатывает планы по расширению ядерного сдерживания в Европе. Об этом сообщило агентство DPA.

По информации источника, одним из вариантов является размещение дополнительного американского ядерного оружия. Эксперты не исключают, что США уже перебросили бомбы типа B61-12 на авиабазу Лейкенхит в Великобритании. В случае дальнейшего обострения ситуации в сфере безопасности в качестве мест дислокации могут быть рассмотрены также Польша, Финляндия и Литва, отмечает DPA.

Речь идет прежде всего о так называемом нестратегическом ядерном оружии. По сравнению со стратегическим оно обладает меньшей мощностью взрыва и доставляется к цели с помощью боевых самолетов, ракет меньшей дальности или крылатых ракет. Основанием для работы над новыми планами альянса, как утверждает DPA, являются якобы угрозы со стороны России.

22 июля министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается нападать на кого-либо. При этом глава МИД подчеркнул, что если европейские страны решат развязать конфликт с Москвой, то это будет неконвенциональная война.