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15:26, 31 июля 2026 (обновлено: 15:30, 31 июля 2026)Мир

Зеленский обратился к Трампу для получения одной услуги от Маска

The Atlantic: Зеленский на переговорах с Трампом обратился с просьбой к Маску
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Yves Herman / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский во время переговоров за закрытыми дверями в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом обратился с просьбой к американскому предпринимателю Илону Маску. Об этом сообщает The Atlantic со ссылкой на чиновников.

По данным издания, Зеленский изложил Трампу план, который поможет его стране пережить еще одну зиму в конфликте с Россией. Чтобы этот план сработал, Трамп должен заручиться поддержкой Маска.

«Трамп был уклончив, что поставило под сомнение будущее этого плана», — говорится в материале.

Чиновники рассказали, что Зеленский попросил Трампа получить разрешение Маска на использование спутниковой сети связи Starlink для управления ударами беспилотников по территории России.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США стремятся к миру на Украине, а не к вооружению Киева.

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