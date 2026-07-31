Зеленский обратился к Трампу для получения одной услуги от Маска

The Atlantic: Зеленский на переговорах с Трампом обратился с просьбой к Маску

Украинский лидер Владимир Зеленский во время переговоров за закрытыми дверями в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом обратился с просьбой к американскому предпринимателю Илону Маску. Об этом сообщает The Atlantic со ссылкой на чиновников.

По данным издания, Зеленский изложил Трампу план, который поможет его стране пережить еще одну зиму в конфликте с Россией. Чтобы этот план сработал, Трамп должен заручиться поддержкой Маска.

«Трамп был уклончив, что поставило под сомнение будущее этого плана», — говорится в материале.

Чиновники рассказали, что Зеленский попросил Трампа получить разрешение Маска на использование спутниковой сети связи Starlink для управления ударами беспилотников по территории России.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США стремятся к миру на Украине, а не к вооружению Киева.