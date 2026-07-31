Стало известно о судьбе пропавшего заслуженного преподавателя МГУ

«112»: Пропавший в Тверской области преподаватель МГУ Кржевов утонул

Пропавший в Тверской области заслуженный преподаватель Московского государственного университета (МГУ) Владимир Кржевов утонул. Такая информация о его судьбе появилась у Telegram-канала «112».

Как стало известно, мужчина вышел из гостиницы 26 июля и не вернулся.

Об исчезновении Кржевова стало известно 31 июля. Исполняющий обязанности декана философского факультета МГУ Алексей Козырев сообщал, что на месте пропажи преподавателя велась масштабная поисковая работа с применением тепловизоров и коптеров.

О произошедшем доложили ректору вуза Виктору Садовничему, который незамедлительно обратился к временно исполняющему обязанности губернатора Тверской области Виталию Королеву.

Владимиру Кржевову было 77 лет. Он читал в МГУ курсы по философии истории и права.