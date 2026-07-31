Пропавшую в Белграде россиянку нашли в чемодане расчлененной. Что известно?

Пропавшую несколько дней назад в Белграде жительницу Санкт-Петербурга нашли убитой

Пропавшую несколько дней назад в Белграде жительницу Санкт-Петербурга нашли убитой. 27-летняя Людмила Туркова перестала выходить на связь несколько дней назад, после чего знакомые забили тревогу.

Известно, что молодая россиянка прилетела в столицу Сербии 23 июля, арендовала апартаменты в районе Belgrade Waterfront и последний раз связывалась с близкими ночью 25 июля. Далее ее местонахождение было неизвестно, на связь она больше не выходила. Предположительно, Туркова направлялась в клуб, однако доехала ли она туда — неизвестно.

Тело туристки нашли в чемодане

Чемодан с останками Турковой обнаружили вечером 30 июля в поселке Падинска-Скела в одном из каналов в окрестностях Белграда.

Фото: Олег Иванов / РИА Новости

На место обнаружения тела прибыли полицейские патрули и эксперты-криминалисты, которые провели детальное расследование. Сотрудники органов работают над выяснением всех обстоятельств случившегося. Находка отправлена в Институт судебной медицины. Точная причина смерти женщины будет установлена позже.

Район Падинска-Скела слабо заселен, находится на другом берегу Дуная от основной части города и значительно удален от центра Белграда

Местные СМИ подтверждают, что тело принадлежит пропавшей Турковой.

По подозрению в убийстве задержаны несколько человек

По подозрению в жестокой расправе над россиянкой задержаны несколько человек, в том числе гражданин Турции — его считают предполагаемым исполнителем преступления. Он был задержан в аэропорту при попытке покинуть страну. Подробностей о личностях подозреваемых пока нет.

Известно, что семья петербурженки несколько дней пыталась добиться начала официальных поисков. Подруга Турковой, распространившая сообщение о ее пропаже, сообщила о приостановке поисков 15 часов назад.