В Евросоюзе предупредили о природных пожарах во всей Европе

FT: Вся Европа может быть охвачена огнем из-за природных пожаров

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Европейский союз (ЕС) предупредил, что скоро вся Европа может быть охвачена огнем от природных пожаров. Об этом информирует Financial Times.

По словам главы подразделения координационного центра ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации, существует риск того, что «вся Европа будет в огне».

Ранее россияне устроили пожар в природном парке «Ергаки» в Красноярском крае и уехали.

Также в Забайкалье двое подростков подожгли лес за обещание двух тысяч долларов. Выяснилось, что они действовали по приказу куратора с Украины.