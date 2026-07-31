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18:54, 31 июля 2026 (обновлено: 18:56, 31 июля 2026)Спорт

Власти Хорватии запретили флаг России на чемпионате Европы по спортивной гимнастике

Власти Хорватии запретили флаг и гимн России на чемпионате Европы по спортивной гимнастике
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе только в нейтральном статусе — без национальных флагов, гимнов и любой государственной символики. Об этом сообщается на сайте Европейского гимнастического союза (European Gymnastics).

По решению правительства Хорватии, делегации из России и Белоруссии обязаны соблюдать запрет на использование национальных флагов, гимнов, символики и любых других государственных идентификаторов на территории турнира. В заявлении European Gymnastics подчеркивается, что союз уважает позицию хорватской стороны, а технические детали реализации мер будут дополнительно согласованы с World Gymnastics.

Ранее World Gymnastics назвала нюансы полного допуска российских и белорусских спортсменов к турнирам. В организации допустили исключения для турниров, право проведения которых было закреплено до майского решения о снятии санкций в 2026 году.

Исполком World Gymnastics 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял исполком European Gymnastics.

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