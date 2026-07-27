World Gymnastics назвала нюансы полного допуска россиян к турнирам

World Gymnastics заявила о возможности ограничений для полного допуска россиян к турнирам

Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) назвала нюансы полного допуска российских и белорусских спортсменов к турнирам. Об этом сообщается на сайте организации.

В World Gymnastics допустили исключения для турниров, право проведения которых было закреплено до майского решения о снятии санкций в 2026 году. В таких случаях ограничения возможны, если местные власти не позволяют организаторам выполнить требования федерации в полном объеме.

В организации подчеркнули, что каждая подобная ситуация будет рассматриваться отдельно. При этом они уточнили, что пересматривать майское решение о снятии санкций в World Gymnastics не планируют и нейтральный статус возвращать не будут.

Исполком World Gymnastics 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял исполком European Gymnastics.

