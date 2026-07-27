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17:54, 27 июля 2026 (обновлено: 18:09, 27 июля 2026)Бывший СССР

В МИД высказались об антироссийских заявлениях нового главкома ВСУ

Захарова: Высказывания нового главкома ВСУ Драпатого о россиянах являются нацизмом
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Высказывания нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаила Драпатого о россиянах являются проявлением нацизма. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента «Ленты.ру».

«Можно говорить о неонацизме, можно говорить о нацизме, можно говорить о фашизме — сути это не меняет. Это нацизм как он есть, в любых проявлениях. Потому что как только люди заявляют, что целым народам, расам, этносам нельзя жить, речь идет о нацизме», — подчеркнула дипломат.

Она напомнила, что нацизм получил международно-правовой вердикт, который не подлежит пересмотру. Захарова добавила, что высказывания Драпатого являются чудовищными, аморальными и противоречащими итогам Нюрнбергского трибунала.

Ранее главком украинских войск сказал, что Россию сложно назвать соседом, а русская нация не имеет права на существование. Заявление было сделано в 2023 году в ходе интервью, полная запись которого была опубликована лишь после назначения Драпатого на должность главнокомандующего.

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