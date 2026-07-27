Последствия атаки Украины на иранское судно оценили

Политолог Мезюхо: Иран осуществит возмездие за атаку на судно тихо и без лишнего шума

Атака Украины на иранское торговое судно в Каспийском море с точки зрения международного права является преступлением, Киев сознательно идет на эскалацию, чтобы втянуть в конфликт новых акторов и требовать больше финансирования от Запада, заявил политолог Иван Мезюхо. Комментарий он дал «Ленте.ру».

«Иранское судно не является легитимной военной целью в ходе украинского конфликта. Это понимают лидеры киевского режима. Но они осознанно идут на повышение градуса ожесточенности военного кризиса, пытаются завлечь в пламя военных действий как можно больше акторов для того, чтобы в дальнейшем требовать дополнительные средства на вооружение и содержание всего государственного аппарата у еврочиновников», — сказал Мезюхо.

Я думаю, что МИД Ирана на сегодняшний день совместно с другими правительственными структурами разрабатывает целый комплекс ответных мер на киевский терроризм. И на мой взгляд, Тегеран осуществит свое возмездие тихо, без лишнего шума, в соответствии с присущей иранской внешней дипломатии осторожностью и элегантностью Иван Мезюхо политолог

По мнению политолога, у Ирана достаточно инструментов, чтобы отомстить Киеву.

«Прежде всего, Исламская Республика может предложить России новое выгодное сотрудничество в оборонной сфере, которое так или иначе позитивно бы отражалось на осуществлении целей Москвы в ходе выполнения СВО. Кроме того, я думаю, что Иран может присоединиться к усилиям России по поимке международных преступников, граждан Украины, которые находятся в розыске в нашей стране», — отметил Мезюхо.

Зеленский своей антииранской риторикой и действиями делает невозможными нормальные отношения между Ираном и Украиной, подчеркнул политолог.

«На дипломатическом уровне Зеленский в конце концов может добиться того, что Иран в какой-то момент просто разорвет дипломатические отношения с Украиной. И в этом смысле Киев рискует сделать из Ирана еще большего противника, чем сегодня. Вообще, Украина постоянно провоцирует Исламскую Республику. Если внимательно проследить за внешнеполитической риторикой Зеленского, то он не раз позволял себе агрессивные высказывания в отношении Тегерана и его лидеров», — пояснил Мезюхо.

Украина, атакуя иранское судно, должна помнить, что она может получить ответные зеркальные действия, отметил политолог.

«Несмотря на то, что Иран далеко, у него есть силы и средства для того, чтобы атаковать украинские торговые судна в международных водах», — добавил Мезюхо.

25 июля Украина нанесла удар по иранскому торговому судну в Каспийском море. На судне произошел взрыв, в результате которого один моряк стал жертвой атаки и еще один получил ранения. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи предупредил, что действия украинской стороны не останутся без ответа.