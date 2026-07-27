Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:17, 27 июля 2026Экономика

Россиян предупредили об опасности домашних цветов

Аллерголог Болибок: Домашние цветы могут вызвать мигрень и аллергию
Александра Качан (Редактор)

Фото: Kyslyi Oleg / Shutterstock / Fotodom

Некоторые домашние цветы с сильным запахом могут спровоцировать мигрень, аллергическую реакцию и вазомоторный ринит. Об этом предупредил врач-аллерголог Владимир Болибок в беседе с «Абзацем».

По словам эксперта, чаще всего растущие на подоконнике растения считаются гипоаллергенными и не выделяют пыльцу, которая может вызвать реакцию. Однако из-за сильного запаха может начаться мигрень или ринит — к примеру, такое часто случается из-за герани.

Болибок рекомендовал избавиться от растения, если из-за него ухудшается самочувствие. Он добавил, что проблема может возникнуть не по вине самого цветка, а из-за неправильного ухода за ним — аллергическая реакция может произойти из-за образовавшейся в почве плесени.

Ранее врач Каринэ Варданян предупредила, что летний период для людей с аллергией может оказаться не менее сложным, чем весенний. Она отметила, что в жаркую погоду пыльца распространяется активнее, а духота дополнительно раздражает слизистые.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Перебрал с дозой на выходных». В России почти неделю обсуждают заявления Зеленского о новой мобилизации. Что отвечают власти
    Россиянам напомнили о праве на компенсацию за застрявший лифт
    Раскрыт укравший чужого ребенка на детской площадке под видом родственника мужчина
    Названы способные долететь от Ирана до Украины ракеты
    Песков заявил о вынесенных уроках из периода взаимодействия с Западом
    В Кремле раскрыли тему разговора Путина и Пашиняна
    Известного ведущего не стало в 85 лет
    Россиян предупредили об опасности домашних цветов
    В Кремле раскрыли проблему новых санкций для Запада
    Производитель оперативной памяти стал самой дорогой компанией Китая
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok