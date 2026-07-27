Россиян предупредили об опасности домашних цветов

Аллерголог Болибок: Домашние цветы могут вызвать мигрень и аллергию

Некоторые домашние цветы с сильным запахом могут спровоцировать мигрень, аллергическую реакцию и вазомоторный ринит. Об этом предупредил врач-аллерголог Владимир Болибок в беседе с «Абзацем».

По словам эксперта, чаще всего растущие на подоконнике растения считаются гипоаллергенными и не выделяют пыльцу, которая может вызвать реакцию. Однако из-за сильного запаха может начаться мигрень или ринит — к примеру, такое часто случается из-за герани.

Болибок рекомендовал избавиться от растения, если из-за него ухудшается самочувствие. Он добавил, что проблема может возникнуть не по вине самого цветка, а из-за неправильного ухода за ним — аллергическая реакция может произойти из-за образовавшейся в почве плесени.

Ранее врач Каринэ Варданян предупредила, что летний период для людей с аллергией может оказаться не менее сложным, чем весенний. Она отметила, что в жаркую погоду пыльца распространяется активнее, а духота дополнительно раздражает слизистые.