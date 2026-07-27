Цены на газ в Европе упали

Цены на газ на лондонской бирже ICE упали на 10 процентов

Биржевые цены на газ в Европе в понедельник, 27 июля, обрушились. Об этом свидетельствуют данные торгов на торговой площадке ICE futures.

За день стоимость голубого топлива на Лондонской бирже потеряла порядка десяти процентов. Цены по индексу голландского хаба TTF упали до 670 долларов за тысячу кубометров. Фьючерсы на поставку газа в августа начали торги на отметке в 697,6 доллара (минус 6,7 процента к закрытию прошлого дня). К вечеру показатель опустился уже на 10,4 процента. Днем ранее торги закрылись на отметке в 748 долларов за тысячу кубометров.

Газ в Европе дорожал со 2 марта, с начала ударов США и Израиля по Ирану. На пике стоимость доходила до 853,7 доллара за тысячу кубометров, когда крупнейший мировой производитель сжиженного природного газа (СПГ), Катар резко сократил производство. За апрель цены сократились на 14, в мае — увеличились на 5, а в июне — упали на 6 процентов.

По данным The New York Times, оборонные и энергетические компании Европы боятся, что из-за полного отказа от российского газа США получит возможность чрезмерно влиять на всю внутреннюю энергетическую политику европейских стран. ЕС планирует менее чем через полгода прекратить поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России. Чтобы адаптироваться к изменениям, страны существенно увеличили импорт топлива, особенно из Соединенных Штатов.